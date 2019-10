Regionali anticipate Exit poll Umbria: il centrodestra di Tesei nettamente in testa con oltre il 56% Il rivale Bianconi (centrosinistra-M5s) tra il 35% e il 39%. Salvini: impresa storica

In base ai primi exit poll, la candidata del centrodestra alla guida della Regione Umbria, Donatella Tesei, è nettamente in testa con una forchetta tra il 56,5% e il 60,5%, davanti al rivale Vincenzo Bianconi, candidato dell'alleanza centrosinistra-Ms5, accreditato del 35,5%-39,5%.Se i dati saranno confermati, è la prima volta che una regione storicamente del centrosinistra dell'Italia centrale passa al centrodestra, nella prima consultazione che si svolge dopo la formazione del nuovo governo basato sull'alleanza tra Pd e M5s.Il campione è con una copertura dell'80%. I dati sono del Consorzio Opinio Italia per la Rai (Ricerca soggetta ad errore statistico).Entrambi hanno il sostegno di 5 liste: perLega, Forza Italia, Fdi, Umbria civica e Tesei presidente; perPd, M5s, Europa verde, Sinistra civica verde e Bianconi per l'Umbria.Tra gli altri candidati,(Ricci presidente, Italia civica, Proposta Umbria) ha tra l'1,5% e il 4,5%, mentre tutti gli altri(Partito comunista italiano, Potere al popolo),(Partito comunista),(Partito delle Buone maniere),(Riconquistare l'Italia);(Gilet Arancioni) sono tra lo 0 e l'1%.Subito dopo gli exit poll arriva la prima reazione: "Commento dati veri. A occhio, abbiamo fatto una impresa storica". Così Matteo Salvini al suo arrivo a Perugia. Poi posta su Facebook una foto:"Il dato exit poll se sarà definitivo conferma il fatto che il patto civico nasce come alternativa e terza via rispetto alle coalizioni strettamente politiche". Lo dice all'Adnkronos Stefano Lucidi, senatore umbro del M5S, commentando i primi exit poll. "In questo senso il risultato come cifra percentuale netta mi sembra di tutto rispetto, rispetto ad un contesto non facile per nessuno dei partiti in coalizione", osserva ancora Lucidi."Prima il Pd, prima Zingaretti abbandonano l'alleanza con i M5s meglio sarà per il centro sinistra e per tutto il Paese. I M5s ci stanno portando alla rovina". Lo afferma il leader dei Moderati Giacomo Portas, indipendente di Italia Viva.Nelledello scorso maggio, la Lega ebbe il 38,2%, il Pd il 24,0%, M5s il 14,6%, Fdi il 6,6%, Forza Italia il 6,4%, +Europa il 2,7%, La sinistra il 2,1%, Europa verde l'1,8%, il Partito comunista l'1,6%. Altre liste ebbero meno dell'1%.Nelledel marzo 2018, il centrodestra ebbe il 36,8% (Lega 20,1%, Forza Italia 11,2%, Fdi 4,9%, Noi con l'Italia-Udc 0,5%); il M5s il 27,5%; il centrosinistra il 27,5% (Pd 24,8%, +Europa 1,9%, Civica popolare 0,4%, Insieme 0,4%); LeU il 3,0%; Potere al popolo 1,3%; Casapound 1,2%. Altre liste ebbero meno dell'1%.Nelledel 2015, la candidata del centrosinistra, Catiuscia Marini, vinse con il 42,78%, davanti a Claudio Ricci del centrodestra con il 39,27%, mentre Andrea Liberati del M5s ebbe il 14,31%. Cinque candidati minori ebbero in tutto il 3,65%.La maggioranza ebbe 13 seggi (11 Pd, 1 Socialisti riformisti-Territori per l'Umbria, 1 Umbria più Uguale-Sel), il centrodestra 6 (2 Lega, 2 Ricci presidente, 1 Forza Italia, 1 Fdi), 2 M5s. L'assemblea legislativa uscente è formata da 10 Pd, 1 Socialisti riformisti-Territori per l'Umbria, 5 Gruppo misto, 2 M5s, 1 Lega, 1 Forza Italia, 1 Fdi.