I primi dati Regionali, l'affluenza (provvisoria) alle 12: Emilia Romagna al 23,67%, Calabria al 10%

Campogalliano (Ansa)

Condividi

Affluenza superiore al 23% per cento, alle 12, per le elezioni regionali inquando sono giunti i dati di 145 Comuni su 328. Nella precedente consultazione regionale, alla stessa ora, era stata del 10,88%.Affluenza superiore al 10,14 percento, alle ore 12, per le elezioni regionali inquando sono giunti i dati di 243 Comuni su 404. Nella precedente consultazione, alla stessa ora, era stata dell'8,46%.