Regionali, altre sei sfide in primavera Si andrà alle urne in Liguria, Veneto, Toscana, Marche, Campania e Puglia

Il 2020 è l'anno dei test 'regionali'. Dopo l'appuntamento in Emilia-Romagna, che ha visto la conferma del centrosinistra con Stefano Bonaccini, e in Calabria, passata alla forzista Jole Santelli, saranno chiamati alle urne i cittadini di altre 6 regioni, da Nord a Sud. Fra maggio e giugno, infatti, si voterà in Campania, Liguria, Marche, Puglia, Toscana e Veneto.Occhi puntati sulla, governata da Enrico Rossi. Se il centrosinistra ha già scelto il suo candidato, ovvero Eugenio Giani, presidente del Consiglio regionale uscente, il centrodestra non ha ancora raggiunto un accordo. Uno dei nomi caldi nelle scorse settimane è stato quello del giornalista Paolo Del Debbio, ma sul suo nome o su un altro non è ancora arrivata la benedizione dei leader. Nella tarda primavera cercano una riconferma i governatori di. Giovanni Toti, fondatore di Cambiamo!, sostenuto da tutta la coalizione nonostante qualche malumore in Forza Italia, se la vedrà con Alice Salvatore (M5S) mentre il centrosinistra è al lavoro per scegliere il proprio nome. E poi Luca Zaia, che i leghisti chiamano il 'Doge'. In carica a Palazzo Balbi dal 2010, correrà per la terza volta consecutiva senza conoscere, al momento, gli avversari. Se Matteo Salvini cercava una spallata in Emilia-Romagna, per il Pd dare filo da torcere al Carroccio in Veneto sarebbe una soddisfazione non da poco.Scendendo poi verso il Centro, nelle, regione governata dal dem Luca Ceriscioli, il deputato di Fratelli d'Italia ed ex sindaco di Potenza Picena Francesco Acquaroli attende di conoscere la rosa dei contendenti. Mentre è già delineato il quadro ine in. Nella prima di queste due regioni, Vincenzo De Luca è a caccia del bis per il centrosinistra contro l'azzurro Stefano Caldoro per la terza sfida consecutiva, mentre il M5S non ha ancora pronunciato il verdetto sul candidato. In Puglia Michele Emiliano, governatore in carica e fresco vincitore delle primarie del Partito democratico, punta alla riconferma. I suoi avversari sono l'ex presidente Raffaele Fitto, esponente di Fdi e co-presidente dei Conservatori e riformisti europei a Strasburgo, e la pentastellata Antonella Laricchia. Basterà attendere qualche mese e il quadro dei rapporti di forza fra centrodestra e centrosinistra, a livello regionale, sarà ancora più chiaro.