"Non scarico l'app immuni, mette in difficoltà le regioni" Veneto, Zaia: "Autonomia madre di tutte le battaglie. Dopo Covid-19 la meritiamo ancora di più"

"L'autonomia non è andata nel dimenticatoio, l'emergenza Covid19 imponeva a tutti noi l'obbligo di una leale collaborazione e l'abbiamo dimostrata. Per noi è la madre di tutte le battaglie, pacifiche e rispettose, ma l'autonomia soprattutto dopo quello accaduto con il coronavirus ce la meritiamo ancora di più" Così il governatore del Veneto Luca Zaia rispondendo alle domande dei giornalisti nel corso del consueto punto stampa alla sede della Protezione civile di Marghera (Venezia)."A Roma la intendono come sottrazione di potere", ha aggiunto, "noi come assunzione di responsabilità Questo Paese esce dal Medioevo solo scegliendo una nuova ossatura istituzionale".In Veneto i tamponi sono 707.434, 12.381 più di ieri. I casi positivi sono 19.168, 4 in più nelle ultime 24 ore. In isolamento ci sono 1.225 persone, 42 in meno rispetto a ieri; i ricoverati sono 365 dei quali 97 sono Covid, mentre in terapia intensiva ci sono 21 pazienti (tre in meno), di questi due sono positivi. I dimessi sono 3.403 (+16), i morti sono in totale 1.934 (+13), in ospedale 1.385. I nati oggi sono 97. Sono i dati illustrati dal presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, nella consueta conferenza stampa sui numeri del coronavirus."Stiamo seguendo con attenzione - ha detto Zaia - l'evolversi della partita. Oggi oggettivamente la potenza del contagio non è più quella di qualche settimana o mese fa. Se avessimo idealmente una piazza di 3 mila persone, la statistica ci dice che potremmo avere un contagiato. Questo dice che bisogna portare la mascherina quando ci sono assembramenti". Per Zaia "arrivano dalla sanità bollettini sicuramente più sereni. Siamo tornati a regime con quasi tutti gli ospedali", ha aggiunto."L'app immuni non l'ho ancora scaricata. In queste condizioni decisamente non la scarico, a noi Regioni ci mette in grossa difficoltà", avva detto il presidente della Regione Veneto, intervenendo a 'L'aria che tira' su la7. "Io non contesto il tema della tracciabilità visto che è uno degli strumenti per individuare eventuali focolai nascenti - spiega Zaia- ma l'app immuni ha un paio di problemi: il primo è il problema della privacy, di dove vanno a finire i dati dei cittadini. L'altro è quello che interessa più a me e per il quale ho posto una questione: che non è possibile avere una gestione del dato dialogando direttamente con il cittadino. Cioé, arriverà un sms al cittadino e questo vuol dire che noi Regioni non sapremo nulla di questi messaggi, non sappiamo se il cittadino si presenterà dal suo medico di base, se ometterà di presentarsi, se avrà paura di una quarantena. E' difficile gestire così la sanità pubblica pensando che l'intelligenza artificiale dialogherà direttamente con il cittadino".Il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, ha annunciato oggi di aver firmato una nuova ordinanza che prevede, a partire dall'8 giugno, la riapertura dei servizi per l'infanzia per la fascia d'età 0-3 anni. "Abbiamo approvato le linee guida e su nostra richiesta la Conferenza dei presidenti di Regione le ha adottate in tutta Italia e ha scritto al Governo chiedendone la validazione" ha aggiunto Zaia. "A tutt'oggi - ha sottolineato Zaia - non abbiamo notizia e non possiamo attendere oltre visto e considerato l'importanza dei servizi per le famiglie".