La conferenza stampa Regione Veneto: ecco tutte le riaperture della nuova ordinanza annunciata da Zaia Dal 25 maggio riaprono, tra le altre cose, parchi tematici, i noleggi di auto, bici e moto, le aree giochi per bambini all'aperto, anche nei centri commerciali e strutture ricettive. Dal primo giugno ripartono i servizi per l'infanzia 0-17 anni

Dal 25 maggio in Veneto riaprono parchi tematici e aree di intrattenimento, i noleggi di auto, bici e moto, gli informatori medici e del farmaco, aree giochi per bambini all'aperto, anche nei centri commerciali e strutture ricettive. Lo prevede una nuova ordinanza annunciata dal presidente della Regione Luca Zaia, secondo le linee guida approvate ieri dalla Conferenza dei presidenti delle Regioni. Potranno riaprire centri sociali, sedi culturali e circoli. Riparte la formazione professionale per laboratori, esami e tutoraggio."Dal 25 maggio è ammesso lo svolgimento di alcune attività come le guide turistiche e le professioni della montagna", ha detto il presidente della regione Veneto. "Stiamo preparando la culla del neonato - ha aggiunto - noi non abdichiamo al ruolo turistico del Veneto, per fare turismo ci vuole tutto il corredo. Ci stiamo attrezzando, con i motori al minimo e nel giro di una settimana, dieci giorni saremo già a buon regime".Dal primo giugno in Veneto ripartono i servizi per l'infanzia 0-17 anni, prevede l'ordinanza annunciata da Zaia. In settimana il Comitato tecnico-scientifico nazionale dovrà validare le linee guida per i servizi 0-3, "per cui la partenza sarà per preparare i servizi", ha precisato Zaia.Con una successiva ordinanza saranno fissate date e linee guida per cinema, teatri, concerti, centri termali, discoteche, sagre e fiere. "Con questa ordinanza spero in settimana, chiudiamo tutta la partita", ha concluso.Nella Regione Veneto i tamponi fatti sono 571.475, ieri 10.607. Sono 2.852 le persone costrette in isolamento e 280 sono uscite dall'isolamento. I positivi sono 19.069, dieci in più rispetto a ieri. I ricoverati sono 534, meno sette rispetto a ieri e i dimessi sono 3.258, quattro in più. I morti in ospedale sono 1.348. Sono i dati del bollettino del Veneto resi noti in conferenza stampa dal presidente della Regione Veneto Luca Zaia.