La casa automobilistica francese Renault, licenziato l'amministratore delegato Thierry Bolloré Al suo posto ad interim la responsabile finanziaria Clotilde Delbos

Condividi

La casa automobilistica francese Renault, al termine di un cda straordinario, ha annunciato il licenziamento, con effetto immediato, dell'amministratore delegato, Thierry Bolloré.Il nuovo Ceo, ad interim, è la responsabile finanziaria Clotilde Delbos," fino a quando non sarà completato il processo per nominare un nuovo amministratore delegato", spiega in una nota la casa automobilistica francese.Fin dall'inizio della sua nomina nel gennaio del 2019, Bolloré non è riuscito a costruire dei buoni rapporti con Nissan, gruppo giapponese presente nell'alleanza che include anche Mitsubishi. A pesare sul suo operato ci sono anche i risultati del gruppo, che nel primo semestre dell'anno ha perso 700 milioni di euro.Secondo quanto scrivono i giornali francesi come Les Echos, a volere un cambio nella dirigenza sarebbe stato soprattutto il governo francese, che detiene il 15% di Renault e controlla due seggi nel consiglio d’amministrazione della società. Inoltre la rimozione di Bolloré sarebbe dovuta ai complicati rapporti con il presidente di Renault, Jean-Dominique Senard, e alle difficoltà nell’alleanza con Nissan, che detiene il 15% di Renault senza diritto di voto, e di cui Renault detiene a sua volta il 43,4%.