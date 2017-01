ECONOMIA

2017/01/13 11:43

Il titolo in Borsa perde il 4% Renault sotto indagine in Francia per emissioni motori diesel I test sulle emissioni delle auto diesel sono risultati particolarmente controversi e su questo i giudici hanno deciso di aprire un'inchiesta

Volkswagen tratta con autorità Usa, vicini ad un accordo sul Dieselgate Dieselgate Volkswagen, commissione Bundestag convoca Merkel. Audizione sarebbe fissata per l'8 marzo Condividi Il dieselgate colpisce anche la Francia. Tre giudici del Tribunale di Parigi hanno aperto un'inchiesta sulla compagnia automobilistica Renault. Il gruppo è sospettato di aver barato sulle emissioni delle sue atto diesel.



Nel novembre scorso il ministero dell'Industria francese aveva reso noto che la Dgccrf, la direzione generale per la concorrenza, i consumi e la repressione delle frodi, aveva trasmesso alla giustizia le sue inchieste su una possibile violazione da parte della compagnia automobilistica Renault delle norme sulle emissioni delle auto diesel. Il titolo Renault, dopo un buon avvio, perde oltre il 4% alla Borsa di Parigi dopo la notizia dell'inchiesta. Ora i tre giudici parigini hanno reso noto di aver avviato un'indagine per le "falsificazioni sulla qualità sostanziale e i controlli effettuati che hanno reso la commercializzazione delle auto pericolosa per la salute dell'uomo e degli animali".



