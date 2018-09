Renzi: "Zingaretti alla guida del Pd non va bene, è ambiguo su M5S" "Il mio ciclo è chiuso, io farò altro" afferma ospite a "Otto e mezzo". "Di Maio non è degno di assolvere la sua funzione" commenta. E sulla Flat tax: "Una bugia, un milione di italiani la paga già oggi"

Condividi

"Chi ha fatto il Jobs Act e' un assassino politico? Di Maio non sa di cosa si parla quando si parla di lavoro: il Jobs Act ha prodotto un milione di posti di lavoro di cui il 55% a tempo indeterminato. Mi colpisce l'inciviltà e l'espressione assassino per parlare di mercato di lavoro. Persone come sindacalisti e studiosi sono stati uccisi da anarcoinsurrezionalisti". Così Matteo Renzi ospite a "Otto e mezzo" su La7."Da Di Maio- dice- ne' onore ne' disciplina, ma solo fuffa. Non e' degno di assolvere la sua funzione". "La sua proposta di afre come la Francia il 2,8% del deficit/Pil- aggiunge- è più per prendere un like nelle dirette facebook che non nella sostanza"."Mi sconvolge Casalino- commenta- la modalità con cui si minaccia via stampa. Nessun portavoce è mai arrivato a fare quello che ha fatto Rocco Casalino. Ma mi colpisce che da parte della stampa non ci sia una reazione"."La flat tax è una bugia- afferma-. Un milione di persone già oggi pagano la flat tax al 15%. Uno come Salvini che ti racconta che fa la flat tax, poi non la fa e la spaccia per una cosa fatta da noi prende in giro gli italiani"."La pace fiscale al 10%- commenta- significa dire agli italiani che hanno sempre pagato le tasse 'voi siete scemi'".Nicola Zingaretti "non credo che vada bene come candidato, la posizione di Nicola sui M5S è molto ambigua. Per me è fondamentale dire con chiarezza che non si possono fare accordi con chi non vuole i vaccini. Dopodiché se vince Zingaretti non faccio quello che hanno fatto a me, il fuoco amico"."Io candidato alle primarie Pd? No, il mio ciclo alla guida del Pd si è chiuso, io farò altro a partire dalla stazione Leopolda" di fine ottobre" annuncia. E sul nome del "suo" candidato: "Aspettiamo la data del Congresso".