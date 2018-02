Presentate le candidature del Pd Renzi: abbiamo salvato il Paese. La flat tax aiuta i ricchi Il segretario presenta la lista dem al teatro Eliseo di Roma in vista del voto del 4 marzo

Matteo Renzi presenta le liste del Pd in vista del voto del 4 marzo rivendicando l'operato dei governi a guida dem e attaccando il Movimento 5 stelle, il centrodestra e la flat tax. "Non vi vergognate di far parte di una squadra che negli ultimi 5 anni ha salvato l'Italia e nei prossimi 5 anni non lascerà che vincano la paura e l'odio". Così il segretario del Partito democratico sferza candidati e sostenitori dem, nell'evento di presentazione delle liste al Teatro Eliseo di Roma.Un evento in cui l'ex premier rilancia la sfida del centrosinistra ad avversari che definisce da "imprenditori della paura, quelli che sobillano un'intera fascia della comunità con messaggi di indignazione, di paura e di rabbia", mentre "dall'altra parte ci sono i bisogni e le sofferenze degli ultimi, che noi dobbiamo ascoltare e far nostri. Di fronte agli estremisti, l'estremismo del buon senso è l'unica soluzione".Poi Renzi attacca direttamente il Movimento 5 Stelle. "I loro candidati parlano degli indagati del Pd e poi la metà dei loro sindaci è indagato. Parlano di impresentabili e poi nel collegio Lazio2 sbianchettano le foto con Dessì e in Veneto presentano una tipa che dice che i vaccini sono la replica del genocidio. Questi sono gli impresentabili, caro Di Maio".E a Di Maio stesso: "Se è un uomo, Luigi di Maio dovrà rinunciare all'immunità parlamentare e venire in tribunale. Perché dire che il Pd stringe accordi con i mafiosi è un'accusa falsa e infamante. Per questo il "capo politico" del M5S sarà querelato". Poi l'accusa passa al centrodestra: "La parola 'flat tax' può forse suonare bene, ma in realtà si tratta di una tassa che riduce la pressione fiscale ai milionari e la alza al ceto medio. Con la 'flat tax' le famiglie pagano più tasse, i miliardari di meno". "In questa nuova versione del centrodestra a trazione leghista - ha continuato l'ex premier - a dare le carte sarà la Lega di Salvini e non certo i moderati"."Quando dicono 'rimpatrieremo 600 mila immigrati bisogna dire che è stata la Bossi-Fini a regolarizzare 643mila immigrati negli anni in cui hanno governato loro", dice Matteo Renzi alla kermesse dei candidati Pd."I commentatori, i sondaggisti non hanno letto la legge elettorale ma hanno già capito com'è finita. Questa legge elettorale qui tiene tutto aperto. Vorrei che nei prossimi 27 giorni ci fosse in campo una squadra che non pensa al 5 marzo ma al 4 marzo e pensa a vincere. Se recuperiamo 2-3 punti percentuali, un'inezia, rendiamo contendibili il 60% dei collegi", ha poi detto il segretario Pd.