A 'Che tempo che fa' Renzi: il premier del Pd? Chiunque scelga, Mattarella avrà il nostro sostegno Il leader dem: no ad accordi con i 5 Stelle. Salvini? Mi ferisce l'uso strumentale del Vangelo

Chi sarà il premier del Pd, Matteo Renzi o Paolo Gentiloni? "Vediamo i risultati. Chiunque sarà scelto dal presidente della Repubblica, avrà il pieno sostegno del Pd perché siamo una squadra", dice il segretario dem a 'Che tempo che fa' su Rai 1, ribadendo di "non aver mai discusso" con Gentiloni.Renzi ricorda che con questa legge elettorale non c'è l'indicazione del candidato premier. Poi, rivolto agli elettori, chiede: "Agli Intern"i preferite Minniti o Salvini, all'Economia Padoan o Brunetta, allo Sviluppo economico Di Battista o Calenda, Franceschini alla cultura o uno di quelli che falsificavano i bonifici? Chi sarà scelto dal presidente della Repubblica sarà sostenuto con grande spirito di squadra"."Io preferirei vincere e preferirei che il Pd fosse il primo partito, perché sono tre mesi che i sondaggisti e i commentatori già immaginano il pareggio, lo stallo. Ma sono assolutamente d'accordo, non si possono fare alleanze con gli estremisti, come fai a fare un accordo con chi la pensa in modo totalmente diverso su tutto? Ma non facciamo accordi neppure con i 5 Stelle", spiega Renzi."Oggi la priorità è abbassare le tasse al ceto medio. Lo choc fiscale va dato in questa direzione", dice il leader dem. "Il reddito di cittadinanza è la Befana, la flat tax è Babbo Natale. No assistenzialismo, ma lavoro - afferma -. Diamo alle aziende che investono a tempo indeterminato la possibilità di ridurre i costi. Così si riparte. Mai fatto promesse in libertà".Salvini? "La sicurezza è un problema reale, grande ma è stata sempre garantita dalla straordinaria capacità delle forze dell'ordine non dai pistoleri in camicia verde", dice Renzi."L'utilizzo strumentale del Vangelo e del rosario, da cristiano, mi ferisce, perché un presidente del Consiglio giura sulla Costituzione", dice Renzi riferendosi al gesto del segretario della Lega, Matteo Salvini, che ieri, ha 'giurato' sul Vangelo con un rosario in mano. "Vorrei poi dire a Salvini che ha già giurato da premier e a Di Maio che porta la lista dei ministri al Quirinale, e Mattarella giustamente non si è fatto trovare, che le elezioni sono domenica prossima".