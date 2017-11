"Pd baricentro prossima legislatura" Renzi: "Se Berlusconi è candidabile lo sfido nel collegio" "Per smentire chi dice che c'è l'accordo segreto". Sull'unità nella Sinistra: "Non sono ottimista sull'alleanza con Mdp"

"Sarei contento che Berlusconi potesse candidarsi perché vorrei proporgli di candidarsi contro di me, visto che leggo che c'è l'accordo segreto o chissà cosa. Vorrei che i cittadini vedessero candidarsi me contro Berlusconi". Lo dice il segretario del Pd Matteo Renzi a Porta a Porta."Chi conosce questa legge elettorale sappia che, numeri alla mano, il Pd sarà il baricentro della prossima legislatura. Perché la sommatoria dei collegi e del proporzionale ci darà un ruolo fondamentale".Non sono ottimista" sull'unità di tutto il centrosinistra ma "abbiamo tempo: Mdp e la sinistra di Fratoianni hanno scelto di fare un'assemblea il 3 dicembre. Ho dato l'incarico a una personalità autorevole come Piero Fassino di provare a rimettere insieme i cocci. Ma le nozze si fanno in due, poi tocca a loro", sottolinea. Alla domanda se sia disposto ad aprire alla reintroduzione dell'articolo 18, risponde Renzi: "No, lo abbiamo detto da sempre"."E' Di Maio che aveva chiesto l'incontro televisivo con. Ha fatto un po' il ganassa. Se Di Maio scappa, i cittadini lo giudicheranno. Dove si candiderà, a Pomigliano D'Arco dove ha preso 59 preferenze l'altra volta? Ovunque Di Maio, che è il capo del M5s, deciderà di candidarsi metteremo un giovane o una giovane ricercatrice, una scienziata o uno scienziato. Una persona del sud, con laurea e master, per spiegare che siamo dalla parte della scienza e non dalla parte delle bufale, i no vax, il passato degli apprendisti stregoni".