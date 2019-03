Internet, il nuovo reato Revenge Porn, Conte dà il via libera all'approvazione La maggioranza è pronta a votare il 'Revenge Porn' che è una battaglia di civiltà su cui bisogna essere tutti uniti

Protesta delle parlamentari delle opposizioni in Aula

di Tiziana Di Giovannandrea Il 'Revenge Porn' tra breve verrà introdotto nel quadro normativo italiano come reato. Si tratta di tutte quelle condivisioni pubbliche di immagini o video a carattere sessuale e/o intimi, utilizzando il Web, senza il consenso della protagonista e dei protagonisti degli stessi. Ne ha dato notizia il Presidente del Consiglioin un post su Facebook.Il ministro dell'Interno e vicepremierritiene che la legge sul 'Revenge Porn' sarà approvata. Se ne è detto sicuro al suo arrivo ad un incontro in Prefettura a Milano col prefetto Renato Saccone. "Perché non dovremmo votarla?", ha risposto ai giornalisti. Quindi verrà approvata? "Sì", ha controbattuto.Gli fa eco il Ministro della Giustizia: "È necessaria una legge che affronti il tema a 360 gradi, non solo dal lato delle pene. Se però martedì possiamo inserire un primo tassello, diamo un segnale forte su un argomento importante" dando anche lui il suo via libera all'emendamento."Giuseppe Conte dice che la maggioranza è pronta a votare il Revenge Porn perché è una battaglia di civiltà su cui bisogna essere tutti uniti. Luigi Di Maio, con colpevole ritardo, ha dovuto ammettere che è necessario votare sì. Allora perché ieri la loro maggioranza ha bloccato i lavori alla Camera?". Lo ha detto Mara Carfagna, vicepresidente della Camera e deputata di Forza Italia. "Il MoVimento 5 Stelle si è incredibilmente opposto all'emendamento di Forza Italia che introduce questa fattispecie di reato nel quadro normativo italiano. Fortunatamente, grazie alla nostra protesta e a quella di tutte le opposizioni, - ha proseguiro Carfagna- la votazione è stata rinviata ed è stata scongiurata la bocciatura di un emendamento fondamentale. Rassicura vedere che, nonostante il governo, esista ancora un fronte trasversale di donne che difendono i loro diritti. Grazie a noi, il revenge porn sarà presto reato. Poi dicono che in Italia l'opposizione non esiste''., leader di Civica Popolare ed ex ministro della Salute, valuta: "Il Presidente Conte dà il via libera all'approvazione del Revenge Porn martedì e auspica un'ampia condivisione. Bene, ma attenzione che questo emendamento e questo tema non diventi il grimaldello per l'ennesimo scontro tra Lega e M5S, che non si trasformi un un gioco per misurare chi ha più potere nell'Esecutivo. L'uso sul Web per pura vendetta di immagini e video contro donne e adolescenti è una cosa seria".