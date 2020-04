Perquisizioni e sequestri in tutta Italia Revenge porn e foto offensive su Telegram: denunciati 3 amministratori Passati al setaccio migliaia di utenti che si incontravano su una delle chat più usate al mondo

Si chiama “Drop the Revenge" l’operazione nazionale che ha portato la Polizia Postale a identificare e denunciare gli amministratori di 3 canali di Telegram dedicati a diffondere immagini denigranti, titoli pornografici e revenge porn.Tra i 3 amministratori, un 29enne bergamasco, è stato anche indagato per aver utilizzato i canali per revenge porn nei confronti della ex compagna. Tra le vittime, anche diversi personaggi del mondo dello spettacolo. Sono in corso perquisizioni e sequestri.