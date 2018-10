Calabria Riace, il Viminale: nessun trasferimento obbligatorio I migranti si muoveranno su base volontaria fanno sapere dal ministero dell'Interno. Oggi la protesta: "Non vogliamo andare via, è qui la nostra nuova vita"

Non c'è tensione tra i 130 migranti che vivono a Riace, ma preoccupazione e rabbia sì. Un'inattesa cappa d'incertezza si è abbattuta sul futuro che stavano tentando di costruirsi dopo che il Viminale, con una circolare di cui si è appreso ieri, ha disposto il loro allontanamento a causa di irregolarità nel progetto sprar gestito dal Comune di cui è sindaco Domenico Lucano. "Non vogliamo andare via da Riace. Qui c'è la nostra nuova vita" ha detto oggi al sindaco un gruppo di giovani migranti che sono andati a trovarlo nella casa in cui, dal 2 ottobre, si trova agli arresti domiciliari.







Lucano: "Rifarei tutto quello che ho fatto"

Il sindaco sospeso di Riace ha risposto così ai cronisti che gli chiedevano se cambierebbe qualcosa nel suo progetto di accoglienza ai profughi dopo la circolare del Viminale. Per quanto riguarda le contestazioni che il ministero gli ha mosso, come le scarse condizioni igieniche e falle nella rendicontazione, per Lucano "non è vero niente, si tratta di atteggiamenti denigratori", dato che il "villaggio globale" di Riace è "stato visto da tutti come qualcosa di straordinario".



Viminale: nessun trasferimento obbligatorio

Fonti del ministero dell'Interno hanno intanto fatto sapere che a Riace non ci sarà alcun trasferimento obbligatorio: i migranti si muoveranno solo su base volontaria. È questo il meccanismo che scatta quando un progetto Sprar deve chiudere, perché finisce oppure perché viene revocato dal Viminale.

Quanto accade ora - spiegano - è che i migranti hanno due opzioni: restare dove sono (e non beneficiare più del sistema di accoglienza), oppure possono andare in altri progetti Sprar nelle vicinanze, naturalmente sulla base delle disponibilità. La proposta di nuova destinazione viene formalizzata dagli operatori del progetto. Ciò non toglie che gli enti territoriali come Comune o Regione possano avviare altri interventi di assistenza. Il Comune di Riace ha 60 giorni di tempo per fornire la documentazione finanziaria sui migranti che beneficiavano dell'accoglienza, sia che queste persone decidano di essere trasferite sia che restino nel comune calabrese.