Dopo il restauro Riapre la Cappella della Sindone a Torino dopo 21 anni: Bonisoli taglia il nastro

Il ministro per i Beni e le Attività Culturali, Alberto Bonisoli, ha tagliato il nastro di fronte al portale d'ingresso della Cappella della Sindone, che riapre oggi dopo 21 anni. Con lui il presidente della Regione Piemonte Sergio Chiamparino, la sindaca Chiara Appendino, la direttrice dei Musei Reali Enrica Pagella, il presidente della Compagnia di San Paolo Francesco Profumo."Quello che sta succedendo oggi qui a Torino mi piacerebbe che succedesse in altre parti di Italia. È una comunità che si rende conto di possedere qualcosa a livello di patrimonio culturale e lo fa proprio, per riaverli è disposta a combattere e ad aspettare degli anni" ha detto il ministro Alberto Bonisoli."Il restauro è stato una grande sfida di tecnica e immaginazione. Oggi vogliamo celebrare la rinascita di un'opera stupefacente e unica. Ci sono voluti 21 anni, sono molti ma dobbiamo tenere conto della complessità del restauro", sottolinea la direttrice dei Musei Reali, Enrica Pagella .Bisognerà ancora recuperare l'altare, i lavori inizieranno a primavera. "È uno dei momenti più importanti per la storia della nostra città e il suo futuro. Ricordo le immagini delle fiamme intorno a quella cupola, appartengo a quella generazione che non l'ha mai potuta visitare. Provo grande orgoglio, emozione ma anche senso di responsabilità" afferma la sindaca. "È una bella giornata per la comunità cristiana e civile, lo è anche per la cultura italiana", osserva Chiamparino.