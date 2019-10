Mercati Riaprono le borse cinesi, deboli le piazze europee

di Marzio QuaglinoDopo la lunga chiusura per festività, le borse cinesi riaprono i battenti con il segno più. In Asia i mercati sembrano ottimisti sull’andamento dei colloqui tra Cina e Stati Uniti sui dazi.Più caute le piazze europee dopo la seduta al rialzo di ieri e nonostante la produzione industriale in Germania cresciuta ad Agosto a dispetto delle previsioni. Milano sale appena dello 0,14%. Londra, la migliore, segna +0,32%, in leggero calo Francoforte (-0,10%).Sul listino di Piazza Affari ancora alla ribalta i titoli di due banche di cui si ipotizza una fusione. Ubi Banca sale del 2,11%, mentre Banco Bpm cresce dello 0,62%.Sul mercato dei titoli di Stato lo spread lima i valori di ieri a 142 punti base con il rendimento del Btp decennale allo 0,86%.Tra le valute ancora un piccolo recupero dell’Euro sul Dollaro con il cambio a 1,0983.