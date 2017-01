Cold Case Riconosce 'orco' 29 anni dopo abusi, arrestato allenatore squadre di calcio giovanili ad Alessandria Si tratta di un disoccupato di 63 anni

Condividi

Un disoccupato di 63 anni, da sempre allenatore di squadre giovanili di calcio, è stato arrestato dai carabinieri di Alessandria per atti sessuali con minorenni e detenzione di materiale pedopornografico. A dare il via alle indagini che hanno portato all'arresto, un uomo che ha riconosciuto 'l'orco' 29 anni dopo gli abusi subiti in quell' anziano che si allontanava da un bar seguito da un ragazzino. I successivi accertamenti non hanno lasciato dubbi ai militari, che lo hanno sorpreso in casa con un giovane.