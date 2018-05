MONDO

2018/05/20 13:39

A Ramallah Ricoverato in ospedale il presidente Abu Mazen In carica dal 2005 come principale rappresentante dell'Anp è stato portato in ospedale per la terza volta in una settimana

Condividi Ricoverato in ospedale il presidente palestinese Mahmūd Abbās, per la terza volta in una settimana. Il leader 82enne si trova attualmente in una struttura sanitaria di Ramallah, secondo quanto riportato da un funzionario dell’Autorità nazionale palestinese che non ha però fornito ulteriori dettagli sul suo stato di salute.



Nei giorni scorsi Abu Mazen aveva subito un piccolo intervento chirurgico all'orecchio, per essere dimesso poche ore dopo e ricoverato brevemente di nuovo venerdì, secondo quanto riportato riportato dall'agenzia di stampa palestinese ufficiale Wafa.



Abbās, tra i fondatori dell'organizzazione al-Fatah, è stato premier per un breve periodo nel 2003 per poi essere eletto presidente dell'Anp nel 2005.

