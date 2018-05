Il presidente firma un ordine esecutivo Rielezione Maduro, Trump "congela" gli asset del Venezuela a Wall Street Gli Stati Uniti considerano "fraudolente" le presidenziali che hanno sancito la rielezione del contestato capo dello Stato venezuelano

All'indomani della vittoria elettorale di Nicolas Maduro alle elezioni presidenziali in Venezuela, giudicate "fraudolente" dagli Stati Uniti, il presidente americano Donald Trump ha firmato un ordine esecutivo che "impedisce al regime di liquidare asset statali a prezzi stracciati a scapito dei suoi cittadini". Washington, ha spiegato un funzionario americano alla stampa, "non intende stare a guardare mentre gli asset venezuali sono dissipati da un regime corrotto e svenduti per una frazione del loro valore. E' la cattiva gestione economica del regime e la sua corruzione ad avere creato la catastrofe umanitaria in corso. Eppure il regime si rifiuta di importare le tanto necessarie medicine e i generi alimentari".Maduro e la sua squadra "hanno reso chiaro che preferiscono riempire le loro tasche piuttosto che alimentare la popolazione". L'ordine esecutivo "chiude un altro modo usato per corrompere; nega ai funzionari venezuelani corrotti di valutare impropriamente e svendere asset pubblici in cambio di tangenti".Il provvedimento firmato da Trump impedisce ai cittadini Usa transazioni per l'acquisto di qualsiasi debito venezuelano o il suo uso come collaterale a partire da oggi; questo vale anche per asset riguardanti la compagnia petrolifera statale, PDVSA. Caracas non può nemmeno "vendere, trasferire o promettere come collaterale partecipazioni in qualsiasi entità che controlla con una quota di almeno il 50%".L'ordine esecutivo si aggiunge alle misure con cui l'agosto scorso l'amministrazione Trump ha imposto sanzioni sul regime venezuelano e quelle del marzo 2018 che impediscono agli americani di investire nel "petro", la criptovaluta con cui Maduro vuole sviare le sanzioni finanziarie imposte dagli Stati Uniti. Per il funzionario americano, la risposta dell'America "è proporzionata" per prendere ulteriormente le distanze da un "regime dittatoriale".La vendita di prodotti petroliferi in Venezuela e le importazioni in Usa di quei prodotti dal Venezuela non è stata vietata.