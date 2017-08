Riesce il rimbalzo alle Borse europee

di Marzio Quaglino Dopo il netto calo di ieri, legato alle tensioni internazionali e al super euro, le Borse europee riescono a mettere a segno un rimbalzo. I dati postivi della mattinata non hanno suscitato particolari reazioni, è stata invece, nel pomeriggio, la crescita del Pil statunitense oltre le attese a far centrare l'obiettivo.Londra, Francoforte e Parigi sono salite appena sotto il mezzo punto percentuale. Sulla stessa linea si è mossa anche Milano con l'indice Ftse Mib a +0,44%.Tra i maggiori titoli del listino spicca il +4,51% di Buzzi sulla scia dei rialzi del comparto cementifero, mentre in coda c'è Unicredit che ha chiuso in calo dell'1,68%.L'effetto Pil si è fatto sentire anche sul mercato valutario dove il dollaro è risalito dopo il minimo contro euro di ieri a quota 1,20. Il cambio in chiusura dei mercati europei è tornato a 1,1914.Torna sotto i massimi di ieri anche l’oro a 1.308 dollari l'oncia.Poco mosso lo spread dopo l'andamento positivo dell'asta odierna di titoli di stato. Lo spread con i Bund tedeschi è a 172 punti base, mentre il rendimento del Btp decennale si colloca al 2,09%.