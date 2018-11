ITALIA

2018/11/15 14:26

Il caso Rifiuta di sottoporsi alla vaccinazione: ostetrica licenziata dall'Ospedale di Macerata La direzione sanitaria ha chiesto più volte all'ostetrica di mettersi in regola, l'ultima volta dandole 20 giorni di tempo scaduti i quali è scattato il licenziamento. "Non abbiamo potuto fare altro, ne' ricollocarla in un'altra posizione", ha dichiarato il direttore Maccioni

