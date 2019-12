Gli abitanti esultano: " E' una vittoria di tutti" Rifiuti Roma, l’area della Tragliatella "non idonea" per una discarica A deciderlo il Campidoglio. Il Dipartimento Urbanistica di Roma Capitale ha evidenziato i vincoli esistenti dal piano regolatore: l’area si trova nell'Agro Romano



Condividi

L’ultima protesta ieri in corteo per dire no ai rifiuti alla Tragliatella vicino Roma. Oggi i residenti hanno avuto la loro “vittoria” perché l’area per la discarica di servizio è stata giudicata dal Campidoglio “non idonea”. Motivo: non sono state rispettate le distanze previste dalla legge rispetto a luoghi sensibili.Nella zona ci sono una scuola comunale dell'infanzia, abitazioni, aziende agricole, un centro di comunità terapeutica, un allevamento ittico e laghi di pesca sportiva.Inoltre, un'istruttoria del Dipartimento Urbanistica di Roma Capitale "evidenzia anche dei vincoli dal punto di vista del Piano regolatore Generale vigente che impediscono l'apertura di una nuova discarica: l'area di Tragliatella si trova, infatti, nell'Agro Romano”. Nella zona inoltre si trova una falda idrica sotterranea e la cava, dove sarebbero dovuti andare i rifiuti, è vicino, si legge sempre nell’istruttoria, “a elementi meritevoli di conservazione come la vegetazione e i boschi"."L'inidoneità certificata per la discarica a Tragliatella conferma quanto abbiamo sostenuto insieme ai sindaci e ai comitati dei comuni coinvolti, ovvero che quell'area non poteva ospitare una nuova Malagrotta per i rifiuti della Capitale”. Sono le parole di Alessio Pascucci, sindaco di Cerveteri e consigliere di opposizione in Città Metropolitana. “È giunta l'ora – prosegue- che le istituzioni preposte la smettano con il solito rimpallo di responsabilità e decidano il destino dei rifiuti della Capitale, senza più pensare di risolvere il problema scaricando i disagi sui cittadini dell'area metropolitana di Roma". "Nei territori che amministriamo abbiamo chiesto sforzi enormi ai nostri concittadini per spingere la raccolta differenziata. A Cerveteri siamo oltre i 65% mentre Roma continua ad essere la maglia nera della nostra Regione. Alla sindaca Raggi - conclude Pascucci - consiglio di venire più spesso in Città Metropolitana perché magari, con un po’ di umiltà, potrebbe prendere esempio dai tanti comuni virtuosi, governati dal centrosinistra o dal centrodestra, che sulla gestione dei rifiuti stanno certamente più avanti rispetto allo scenario deprimente che ogni giorno ci offre la Capitale d'Italia".