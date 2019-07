​Rifiuti Roma, il presidente Commissione Ecomafie: seguo con preoccupazione "Ho accolto con favore il provvedimento, ma la Regione avrebbe dovuto farlo prima e soprattutto farlo bene" dice Stefano Vignaroli, "non ha indicato per ogni impianto di trattamento né le quantità che deve ricevere, né dove portare gli scarti"

"Seguo con preoccupazione gli sviluppi relativi alla crisi dei rifiuti a Roma. L'ordinanza adottata dalla Regione appare infatti non priva di elementi che ne ostacolano l'efficacia e la piena attuazione. A partire dal termine di 7 giorni per pulire Roma: è inutile prevedere che Roma sia pulita in una settimana se poi non si creano le condizioni per farlo. Ho accolto con favore un provvedimento che ha l'obiettivo di liberare spazi: in questi termini, la Regione avrebbe dovuto farlo prima e soprattutto farlo bene, indicando in modo preciso i flussi in entrata e in uscita da ogni impianto e le eventuali deroghe ambientali da utilizzare per il superamento della criticità". Lo dichiara in una nota il presidente della Commissione Ecomafie, Stefano Vignaroli.

"La Regione invece, non ha indicato per ogni impianto di trattamento né le quantità che deve ricevere, né dove portare gli scarti. Tanto che poi è stata costretta a fare comunicazioni ad hoc alla Rida Ambiente. Un aspetto che rischia di rendere l'ordinanza non risolutiva e che richiede a mio avviso dei correttivi sui quali dovrà essere acquisito il parere di Arpa Lazio".