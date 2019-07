Oggi l’ordinanza per smaltire in altri impianti 600 tonnellate Rifiuti a Roma: botta e risposta tra Virginia Raggi e Zingaretti per risolvere l’emergenza Nel dibattito “rifiuti a Roma” si inserisce anche il ministro dell’interno Salvini "Devo andare a raccogliere un po' di sacchetti di rifiuti..Va fatta la raccolta 'fai da te' "

Condividi

E' scontro aperto tra Virginia Raggi e Nicola Zingaretti sulla gestione della crisi di raccolta e smaltimento dei rifiuti che ha investito Roma da alcune settimane. Ieri la giornata è stata scandita dalle accuse di lentezza da parte del sindaco M5s nei confronti della Regione Lazio nell'emanare l'ordinanza, concordata con il ministro dell'Ambiente Sergio Costa, che potrebbe aiutare la Capitale a smaltire negli altri impianti del Lazio le 600 tonnellate di rifiuti che ad oggi la città non riesce a lavorare.Il governatore del Lazio e segretario Pd, replica che l'ordinanza verrà firmata questa mattina e il sindaco dovrebbe "vergognarsi" perché dice ha "ridotto la città più bella del mondo in un disastro". La prima cittadina Ribatte: ”Zingaretti come sempre scappa, aspetto l'ordinanza, sperando di non trovare trappole o tranelli da vecchia politica". Il provvedimento della Regione Lazio, a quanto filtra, conterrà soprattutto la certezza che tutti gli impianti Tmb, i termovalorizzatori e i siti di smaltimento del Lazio vengano utilizzati al massimo della loro potenza, cosa che oggi non sempre accade. Le strutture indicate saranno quelle di Aprilia, Frosinone, Castelforte, Pomezia e Viterbo.Il testo dovrebbe garantire ad Ama, la partecipata del Campidoglio, la certezza di riuscire a dirottate nelle strutture regionali i sacchetti di indifferenziata che ora restano ad accatastarsi fuori dai cassonetti. L'azienda dovrà stringere accordi con i singoli operatori dei vari impianti prima di iniziare i conferimenti. Nel testo la Regione chiederà ad Ama anche l'impegno a dotarsi di mezzi di trasporto e strutture - come siti di tasferenza e trasbordo, e impianti Tmb mobili - in modo tale da disporre di strumenti adeguati per fronteggiare le crisi cicliche che interessano la città.Alla base delle difficoltà di raccolta e smaltimento c'è un ciclo dei rifiuti fragile e non autosufficiente. Roma tratta le circa 3 mila tonnellate giornaliere di indifferenziato in appena 3 impianti Tmb. Da inizio giugno fino a metà settembre, però, i 2 Tmb di Malagrotta - di proprietà del Consorzio che fa capo dallo storico 're della mondezza' romana Manlio Cerroni e oggi gestito da un commissario nominato dal tribunale - saranno oggetto di manutenzione, accogliendo così circa 500 tonnellate in meno di rifiuti al giorno rispetto alla consueta media di 1.250. A complicare il quadro anche il termine il prossimo 31 luglio dell'accordo tra Lazio e Abruzzo per il conferimento fuori Regione di una parte dell'indifferenziato."Devo andare a raccogliere un po' di sacchetti di rifiuti..Va fatta la raccolta 'fai da te'..". E' la battuta di Matteo Salvini in tema di emergenza rifiuti a Roma, per poi commentare - nel corso di 'Fuori dal coro' su Retequattro - che con una temperatura di 40 gradi la situazione dal punto di vista igienico-sanitario non è certo delle migliori. Secondo Salvini. "Non è neanche giusto prendersela solo con una persona" e "qualcuno ci guadagna, altrimenti non si capisce come sia possibile una cosa simile...".