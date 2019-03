Mercati Riflettori su Brexit, borse miste

Condividi

di Sabrina Manfroi Seduta contrastata in Europa dopo la buona chiusura di Wall Street e delle piazze asiatiche. Nel Vecchio Continente gli indici si muovono cauti, in attesa di sviluppi sul fronte Brexit, in vista del voto previsto in giornata. Londra è negativa, -0,60%. Sotto la parità anche Milano, lieve rialzo per Parigi e Francoforte.A Piazza Affari pesano le flessioni dei titoli industriali: Telecom -2%, Ferragamo -1,5%, Pirelli -1% male anche la Juve. In luce Diasorin e Azimut, +0,65% entrambe.L'euro è stabile sul dollaro mentre si indebolisce sulla sterlina, a 0,85 pence. Spread fermo, attesa in mattinata un'asta di bot a 12 mesi fino a 6,5 miliardi di euro.