La polemica Riforma del Coni, Salvini: "Malagò è nervoso, lì girano soldi" "Lo sport non è solo maxistipendi, noi siamo per il cambiamento" dice il vicepremier replicando al presidente del Comitato Olimpico che ieri ha definito la riforma progettata dal governo "una occupazione"

"Malagò è molto nervoso". Così il vicepremier Matteo Salvini replica alle accuse del presidente del Coni sulla riforma progettata dal Governo. "Lì girano tanti soldi - ha aggiunto Salvini intervistatao da Rai Sport, prima di entrare a San Siro per Italia-Portogallo - Ci sono presidentissimi con segretarie, megauffici, autisti. Se qualcuno pensava di essere presidente a vita sbagliava. Servono non uno, ma tre passi indietro. Lo sport è fatto anche di milioni di atleti, arbitri e dirigenti che non guadagnano cinque milioni".

"Capisco il nervosimo di chi sperava che nulla cambiasse, ma noi siamo il governo del cambiamento e vogliamo intervenire", ha aggiunto Salvini. "Per la gente, lo sport sono sono milioni di bambini, arbitri, dirigenti che guadagnano poco o nulla, non solo i campioni che prendono milioni", ha aggiunto il vicepremier, rispondendo anche alle proteste di Federica Pellegrini. "I soldi sono tanti, e speriamo che cadano anche sui campetti di periferia".

Federica Pellegrini e il pallavolista Daniele Lupo nel pomeriggio si sono schierati contro la riforma.



Pellegrini e Lupo: "Giù le mani dallo sport"

Contro l'annunciata riforma del Coni da parte del Governo si schierano due pezzi da novanta dello sport italiano: la nuotatrice Federica Pellegrini e il pallavolista Daniele Lupo, entrambi portabandiera azzurri a Rio 2016. "Le Olimpiadi 2020 si avvicinano - scrive Lupo su Instagram, dove ha postato una foto che lo ritrae proprio durante le Olimpiadi in Brasile - le qualifiche per strappare un pass a Tokyo sono a un passo... anziché avere il supporto ed essere tutti uniti come in una battaglia...L'unica notizia che si legge è della politica italiana che vorrebbe iniziare a gestire il nostro mondo... Assurdo!! No grazie W L ITALIA W LO SPORT". Tra le decine di post di commento spicca proprio quello di Federica Pellegrini: "Assolutamente d'accordo, lasciamo lo sport allo sport".