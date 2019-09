Sarà all'estero fino alla fine di settembre Rilasciato l'attivista di Hong Kong, Joshua Wong: è diretto in Germania e poi negli Stati Uniti

Joshua Wong, a destra, Taipei, Taiwan (AP Photo/ Chiang Ying-ying)

L'attivista democratico di Hong Kong Joshua Wong è stato rilasciato dopo una breve detenzione a seguito di un errore sulle condizioni della sua libertà su cauzione. Lo ha riferito il suo partito, Demosisto."Joshua Wong è in viaggio per la Germania oggi e sarà autorizzato all'ingresso negli Stati Uniti come da programma", ha dichiarato ad AFP un portavoce del suo partito, aggiungendo che sarà all'estero fino alla fine di settembre.Il 22enne è tra i più importanti sostenitori della democrazia arrestati alla fine del mese scorso in una retata della polizia mentre a Hong Kong le manifestazioni pro democrazia vanno avanti da oltre tre mesi.Wong era stato accusato, tra i vari capi d'imputazione, di "incitare gli altri a prendere parte a riunioni non autorizzate" e poi rilasciato su cauzione.Ieri il giovane ha dichiarato di essere stato detenuto all'aeroporto di Hong Kong per "violazione delle condizioni della cauzione" dopo essere tornato da Taiwan e mentre cercava di fare un altro viaggio all'estero in Germania. Ha anche pianificato di recarsi negli Stati Uniti dopo.Il 22enne è stato rilasciato da un tribunale oggi dopo che è emerso che la detenzione fosse un errore procedurale e che i requisiti della sua libertà su cauzione gli permettevano di fare qualsiasi viaggio all'estero organizzato prima del suo arresto. Lo ha riferito la stazione di notizie locale Rthk.Wong ha iniziato la sua carriera come attivista quando aveva 12 anni e in seguito è diventato uno degli animatori delle grandi proteste democratiche 'Umbrella Movement' del 2014 che non sono riuscite a ottenere alcuna concessione da Pechino. In precedenza è stato incarcerato per il suo coinvolgimento in quelle proteste.