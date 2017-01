Incontro al ministero dei Trasporti Rinviato lo sciopero del trasporto aereo previsto il 20 gennaio I sindacati: la protesta è stata rimandata alla prima data ritenuta opportuna

Non ci sarà lo sciopero nel trasporto aereo previsto per venerdì 20 gennaio. Lo hanno deciso i sindacati. "Differimento dello sciopero alla prima data che sarà valutata opportuna", riferiscono unitariamente Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Ugl TA, a seguito dell'incontro presso il ministero di Trasporti e Infrastrutture alla presenza anche dell'Inps ed in relazione allo sciopero nel trasporto aereo, proclamato per il 20 gennaio per la mancata erogazione delle prestazioni del Fondo di Solidarietà del settore"."Secondo le organizzazioni sindacali dei trasporti, "il differimento è avvenuto a fronte degli impegni assunti dall'Inps che, già il prossimo 30 gennaio in occasione della riunione del comitato del Fondo di solidarietà del settore, ha garantito che porterà le delibere rimaste in sospeso relative 'all'integrazione di durata (biennio)'"."L'Inps - aggiungono Filt, Fit, Uilt e Ugl Ta - si è inoltre impegnata a velocizzare le procedure e le altre delibere rimaste ad oggi in sospeso. Il ministero - sostengono infine i sindacati - si è anche dichiarato disponibile ad avviare un confronto sin dai prossimi giorni sia sulle criticità aperte che ad approfondire le tematiche che attengono al trasporto aereo nel suo complesso".