Rimini, quattro 'governatori' contro nazionalizzazione Autostrade Fontana, Toti, Fedriga e Musumeci critici al Meeting sulla proposta del M5S

La 'nazionalizzazione' delle autostrade, ipotesi cara al Movimento 5 stelle dopo la tragedia di Genova, viene bocciata da Rimini, dove al Meeting di Cl si sono trovati i governatori di Liguria, Lombardia, Friuli Venezia Giulia e anche Sicilia a dire no, pur con accenti diversi, al ritorno dello Stato alla gestione diretta delle principale rete di trasporto su gomma.Forse è un dettaglio che siano tutti stati eletti con il centrodestra; sicuramente pesa la spinta data da Giovanni Toti che, ancor prima di diventare commissario, è stato chiaramente contrario. Arrivando a Rimini per un incontro fissato da tempo con i 'colleghi' delle Regioni del Nord, il governatore ligure conferma che si sta "creando un fronte di chi, ricordandosi del passato, sa quali danni hanno prodotto in questo Paese le nazionalizzazioni e vuole trovare soluzioni a problemi che sono giusti, come quello di rivedere le concessioni, quello di rinegoziarle, quello di dare strumenti di controllo superiori al governo e agli enti locali: lo Stato spesso ha dimostrato di essere più costoso a spese dei cittadini e del privato".Serve "fare le gare in modo serio e che lo Stato verifichi sulla concessione autostradale", spiega il presidente lombardo Attilio Fontana, aggiungendo che "la collaborazione tra pubblico e privato è necessaria e in Lombardia ne diamo prova: è quello che sta sostenendo Salvini".Sulla stessa linea ma con una declinazione più 'interventista' il presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga: "Noi abbiamo la possibilità di gestire il tratto di A4 di nostra competenza tramite Autovie Venete che è di maggioranza di controllo della Regione mentre il 40% è privato: avevamo la concessione, spero che con norme europee e nazionali riusciremo a riaverla con una società che dovrà essere totalmente pubblica".Anche il presidente della Sicilia, Nello Musumeci, al Meeting critica l'ipotesi nazionalizzazione: "Sarebbe una sconfitta della politica, Stato e Regioni devono essere arbitri e non giocatori e vigilare", spiega Musumeci, aggiungendo che venerdì incontrerà "i rappresentanti di Anas, Rfi, del Consorzio autostrade siciliane e delle nove ex province per verificare lo stato di salute delle infrastrutture siciliane: entro trenta giorni voglio da loro un 'certificato medico' da cui risulti lo stato di salute di ognuna delle principali infrastrutture".