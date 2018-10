Serie A, ottava giornata Il Torino scala la classifica: nell'anticipo, Frosinone ko 3-2 Granata avanti con Rincon e Baselli, poi i giallazzurri rimontano con Goldaniga e Ciano. Al 71' decide il match Berenguer con un gran destro. Squadra di Mazzarri a quota 12, ciociari inchiodati al penultimo posto

Scala la classifica il Torino (12 punti) che nell'anticipo supera 3-2 il malmesso Frosinone, sempre penultimo a quota 1.Gara subito in mano ai granata. Finisce sul palo il diagonale di Belotti (6'), al 20' fa centro il venezuelano Rincon con una gran botta dal limite. Ciociari non pervenuti in zona offensiva.Raddoppio Toro in avvio ripresa: Sportiello salva su Zaza, ma nulla può sul tap-in di Baselli (46'). Meite sfiora il tris, poi il Frosinone si sveglia e parte la rimonta: Goldaniga accorcia su azione d'angolo (58'), Ciano salta indisturbato a centro area e pareggia di testa (64'). Ma il 2-2 dura poco: Berenguer, con un super destro a giro, regala il successo a Mazzarri (71'). Nel recupero, Sportiello di piede nega il 4-2 a Zaza (93').