Riparte l'iter della manovra per il via libera definitivo

Dopo la breve pausa natalizia la manovra economica torna il 27 dicembre all'esame della Camera per la terza e definitiva lettura. Il testo farà un passaggio in commissione Bilancio di Montecitorio, per poi approdare in Aula venerdì 28. Il voto finale è previsto entro sabato 29 dicembre.La maggioranza rivendica le misure della legge di bilancio. Il vicepremier Luigi Di Maio ribadisce che la manovra targata M5s-Lega mette al centro i cittadini e ridà loro dignità. "Abbiamo trovato un paese abbandonato a se stesso e in sei mesi sono tanti i traguardi raggiunti". E ricorda alcune delle principali misure, a cominciare dall'aumento "delle pensioni minime e quelle d'invalidità; il reddito di cittadinanza rivoluzionerà il mercato del lavoro; eliminiamo la legge Fornero, abbassiamo il costo del lavoro tagliando le tariffe Inail che le aziende pagano senza diminuire le garanzie per i lavoratori". E ancora: "Ci occupiamo del rilancio e dello sviluppo del nostro Paese, investendo 10 miliardi sul dissesto idrogeologico e finanziando con 6.000 euro di bonus l'acquisto di auto elettriche".Sindacati e opposizioni rimangono sul piede di guerra, annunciando manifestazioni di protesta. Partito democratico e Forza Italia promettono battaglia dentro e fuori il Parlamento. I dem hanno organizzato un presidio davanti Montecitorio per il 29 dicembre, mentre Cgil, Cisl e Uil si stanno organizzando per una grande manifestazione a gennaio: nel mirino le pensioni e i tagli al volontariato. In piazza a Roma il 27 dicembre anche gli Ncc. Alle ore 17 - riferisce l'Anitrav - una delegazione porterà al Quirinale un'istanza rivolta al presidente della Repubblica affinché non firmi il decreto, ritenuto incostituzionale.Critiche le opposizioni: Per +Europa il governo "sta esautorando completamente il Parlamento della sua basilare funzione di controllo delle tasse prelevate ai cittadini e delle spese da esse finanziate. Ancora si dimostra che la maggioranza giallo-verde ignora e viola senza alcuno scrupolo il principio di separazione dei poteri su cui fondano le democrazie liberali", osserva il coordinatore Benedetto Della Vedova.Per il forzista Giorgio Mule' "la manovra che fintamente si discute alla Camera paralizza il presente e ipoteca il futuro con oltre 50 miliardi di tasse per i prossimi anni".Leu, con Roberto Speranza, osserva: "il Sud è stato letteralmente martoriato da questa legge di bilancio"."Questo governo è nemico di ogni corpo sociale, compreso del volontariato. Non solo un comportamento ingiusto, ma anche autolesionista - sottolinea invece Edoardo Patriarca del Pd - la legge di bilancio sottrae al no profit 120 milioni nel 2019, 150 milioni e piu nel 2020".