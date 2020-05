La minaccia ​"Ripristinati quattro caccia" in Libia. Portavoce Haftar: verranno usati contro governo di Tripoli

Condividi

Ahmed al Mismari, portavoce dell'autoproclamato esercito nazionale libico (Lna), guidato dal generale Khalifa Haftar, ha annunciato sulla propria pagina Facebook che sono stati ripristinati dai tecnici dell'aeronautica dell'Lna e rimessi in attività quattro caccia da combattimento, dopo un lungo periodo di inattività. Gli aerei verranno usati nella battaglia contro il governo di Tripoli.Lo stesso Al Mismari annuncia una serie di attacchi aerei contro "le milizie di Erdogan" invitando la popolazione a non uscire di casaSaqr al-Jaroushi, capo delle forze aeree dell'Lna, aveva annunciato ieri l'avvio "della più vasta campagna aerea nella storia della Libia, per colpire interessi turchi e forze del governo di Tripoli in tutte le città libiche".E sempre ieri almeno otto jet dell'era sovietica (6 caccia MiG 29 e 2 cacciabombardieri Sukhoi 24) sarebbero arrivati nell'Est del Paese, da una base siriana controllata dalla Russia, scortati "da due SU-35 dell'Aviazione russa", verosimilmente per appoggiare l'attacco.Il consiglio dei ministri italiano ha approvato ieri sera il proseguimento delle missioni, tra cui quella europea Irini,volta a ostacolare l'ingresso delle armi in Libia.