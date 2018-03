L'allarme degli esperti Il riscaldamento globale provocherà un'ondata migratoria in Russia

Secondo un gruppo di esperti, riuniti a tavola rotonda dal quotidiano russo “Izvestija”, il riscaldamento globale con l’aumento delle temperature di 2 gradi priverà dell’accesso all’acqua potabile 300 milioni di persone, mentre unaumento delle temperature di 3 gradi rischierebbe di impedire l’accesso all’acqua potabile a 3 miliardi di persone.Tali scenari, secondo gli esperti russi, provocheranno un’enorme ondata migratoria, stimata in centinaia di milioni di persone in tutto il mondo, compresa la Russia.La pressione dell’immigrazione climatica salirà mentre già oggi nei flussi migratori provenienti dall’Asia Centrale verso la Russia c’è una forte componente ecologica e climatica.La popolazione rurale nell’Uzbekistan sempre più spesso deve fare i conti con la siccità, che costringe i contadini e migrare verso le aree urbane, dove però si inasprisce la concorrenza sul mercato di lavoro, spingendo i nuovi arrivati a emigrare in Russia.Secondo alcune valutazioni, verso il 2080 il riscaldamento globale renderà la Siberia un luogo molto attraente dove vivere.