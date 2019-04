Fonti del Ministero dell'Interno Rischio arrivo terroristi da Libia: Francia proroga chiusura frontiere, Viminale fa una direttiva

Centinaia di terroristi islamici potrebbero arrivare in Italia approfittando del caos libico: la Francia ha chiesto ufficialmente di prorogare la chiusura delle frontiere con l'Italia per altri sei mesi (per "emergenza nazionale" legata al terrorismo) e il ministero dell'Interno ha risposto subito con una direttiva. È quanto si apprende da fonti del Viminale, come riporta l'Agi.Il ministro dell'Interno Matteo Salvini ha inviato una 'intimazione' ai vertici delle forze dell'ordine e al capo di Stato Maggiore della Difesa in cui dispone ''di vigilare affinché il comandante e la proprietà della nave Mare Jonio'' si attengano alle ''vigenti normative nazionali ed internazionali in materia di coordinamento delle attività di soccorso in mare e di idoneità tecnica dei mezzi impiegati" per questa attività.Nell'intimazione il ministro sottolinea come questa attività ''può determinare rischi di ingresso sul territorio nazionale di soggetti coinvolti in attività terroristiche o comunque pericolosi per l'ordine e la sicurezza pubblica, in quanto trattasi della totalità dei cittadini stranieri privi di documenti di identità e la cui nazionalità è presunta sulla base della rispettive dichiarazioni".