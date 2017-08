LLoret de Mar, Costa Brava Rissa in discoteca in Spagna Ucciso un italiano 22enne Fermati 3 russi Il giovane di Scandicci è morto a LLoret de Mar, in Costa Brava, a seguito di un'aggressione in discoteca

Condividi

E' di Scandicci, città al confine con Firenze, Niccolò Ciatti, il 22enne morto dopo un'aggressione in una discoteca nella località turistica spagnola di Lloret de Mar. Per la sua morte sono stati arrestati tre giovani russi.Il ragazzo, secondo quanto riferito dal sindaco di Scandicci, Sandro Fallani, abitava nel quartiere di Casellina con la famiglia. "Siamo sconvolti - ha detto il sindaco - è un episodio tremendo che ci ha toccato profondamente ed è necessario che si faccia chiarezza. Tutta la città è vicina ai familiari, faremo qualsiasi cosa per aiutarli, con l'affetto e con tutto il supporto necessario".Nella notte tra venerdì e sabato i Mossos d'Esquadra - la polizia della Catalogna - sono stati chiamati per un pestaggio in una discoteca a Lloret del Mar. Al loro arrivo hanno trovato il ragazzo italiano gravemente ferito; il giovane è deceduto dopo il suo trasferimento in ospedale.I tre presunti aggressori avrebbero colpito il giovane con pugni, calci in faccia e in testa prima di darsi alla fuga. I tre, di 20, 24 e 26 anni, sono stati catturati poco dopo sul lungomare di Lloret del Mar, ha indicato in un comunicato la polizia.Le liti e le risse tra giovani turisti sono molto frequenti a Lloret del Mar, meta estiva che molte agenzie di viaggio europee offrono con la formula "tutto compreso". La Catalogna è la regione spagnola più visitata e la terza più popolare a livello mondiale con 75 milioni di turisti nel 2016.La Farnesina e il Consolato Generale d'Italia a Barcellona stanno seguendo sin dall'inizio il caso con la massima attenzione, fa sapere il ministero degli Esteri. "Il Consolato, che sta prestando alla famiglia ogni possibile assistenza, è in contatto con le autorità locali e al momento sono in corso accertamenti volti a chiarire la dinamica dei fatti".