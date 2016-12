Mosca Rissa sulla tomba di Stalin tra comunisti russi e militanti ortodossi

Il giorno del compleanno di Iosif Stalin, in Piazza Rossa a Mosca, sulla tomba del Generalissimo è scoppiata una rissa tra comunisti russi e militanti ortodossi.I primi erano venuti per commemorare il leader sovietico e deporre una corona dei fiori.I militanti ortodossi del movimento “Volontà di Dio” erano venuti invece per pronunciare una filippica furiosa contro “il boia del popolo russo”.I comunisti hanno avuto la meglio, picchiando il leader del movimento ortodosso Dmitrij Zorionov, detto “Enteo”, per poi consegnarlo a una pattuglia della polizia.L'uomo è stato fermato e interrogato e poi un’ora dopo è stato rilasciato.