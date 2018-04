Stella a Tarcento Ritrovate le gemelline di 4 anni scomparse ieri sera a Tarcento, Udine: "Si erano perse nel bosco" Si erano allontanate da casa alle 19 di ieri sera insieme al pitbull di famiglia. E' stata la mamma a dare l'allarme

Ore di angoscia, poi nella notte finalmente la notizia che tutti aspettavano con ansia a Tarcento, piccolo centro in provincia di Udine: sono state ritrovate e sarebbero in buone condizioni di salute le due gemelle di 4 anni scomparse ieri sera. A darne notizia per primo è il sito web Udine Today.



"Le bambine erano in compagnia del loro pitbull lungo un sentiero che porta al comune montano di Montenars", scrive il sito. "Si erano perse nel bosco e hanno camminato a lungo a piedi sbagliando più volte la strada per cercare di ritornare dai loro genitori", spiega Udine Today.



Alle ricerche hanno partecipato tra gli altri i Carabinieri della compagnia di Cividale, i Vigili del fuoco e i volontari della Protezione civile e del Soccorso alpino. Le bimbe si erano allontanate da casa insieme con il proprio cane, mentre la mamma stava cucinando.





Due gemelline di 4 anni, residenti nella frazione di Stella a Tarcento (Udine), sono scomparse da casa alle 19 di questa sera. Secondo una prima ricostruzione dei fatti - si legge sulla pagina del Messaggero Veneto - le due bambine si sarebbero allontanate con il proprio cane, un pitbull, mentre la mamma stava preparando la cena e non avrebbero piu' fatto rientro nella loro abitazione.

L'allarme e' scattato poco dopo. Sono subito partire le ricerche in zona da parte della protezione civile, del soccorso alpino e dei vigili del fuoco. Del caso si stanno anche occupando i carabinieri di Cividale.