Rivoluzione a Wimbledon: arriva il tie break al 5° set, ma solo sul 12 pari

Dall'edizione 2019 verrà introdotto il tie break nel set conclusivo anche a Wimbledon.Lo ha annunciato l'All England Lawn Tennis Club, che organizza lo Slam londinese, spiegando che il "gioco decisivo" sarà disputato sul punteggio di 12-12 nell'ultimo set. Tale regola sarà applicata a tutti gli incontri di The Championships 2019 di singolare (dalle qualificazioni) e doppio maschile e femminile, doppio misto e nelle competizioni junior."Prima di giungere a questa decisione il Comitato Aeltc ha svolto un'approfondita analisi dei dati delle partite delle ultime venti edizioni" ha spiegato il presidente dello storico club londinese, Philip Brook - "consultando anche giocatori e arbitri, e ha preso in considerazione altri fattori tra cui la complessità della programmazione degli incontri e l'esperienza degli spettatori"."Dal momento che sappiamo che le partite che si allungano nel set finale sono rare, riteniamo che un tie-break sul 12-12 possa rappresentare un equilibrio equo tra il consentire ai giocatori ampie opportunità di completare il match con il vantaggio di due game e anche la certezza che la partita si concluderà in un periodo di tempo accettabile".