Robbie Williams si disinfetta le mani dopo aver salutato i fan La gaffe durante il concerto di Capodanno a Londra

Condividi

Prima gaffe dell'anno per Robbie Williams. L'ex componente dei Take That, nel corso dello spettacolo di Capodanno alla Westminster's Central Hall di Londra, è sceso dal palco per salutare i fan, stringendo mani e ricevendo carezze ma una volta tornato sul palco le telecamere lo hanno immortalato mentre si disinfettava le mani, con tanto di espressione turbata. Ovviamente la notizia ha fatto subito il giro della rete con i fan che si sono divisi tra chi lo ha accusato di cattivo gusto e chi invece ha etichettato il suo gesto come un semplice scherzo.