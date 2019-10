Mondo della Moda Roberto Cavalli ricoverato in ospedale. "Nulla di grave", dice Dà la notizia del suo ricovero postando la fotografia assieme all'attuale compagna Sandra Nilsson

di Tiziana Di Giovannandrea Con un messaggio scritto sul suo profilo Facebook il celebre stilista Roberto Cavalli ha dato l'annuncio del suo ricovero presso un ospedale di Milano, per aggiornare amici e ammiratori sul suo stato di salute."Sono in ospedale a Milano, nulla di molto grave, ma sono comunque nervoso. Sono solo molto fortunato ad avere vicino la mia adorabile Sandra e i miei angeli Cristiana e Rachele. Ora mi aspetto parole di affetto da tutte le persone che mi amano in tutto il mondo e ho dimenticato di inviare milioni di baci a tutti i miei più cari amici, questa è la mia più grande ricchezza".Accanto alla notizia sul suo ricovero, lo stilista fiorentino, 78enne, ha postato anche una fotografia che lo ritrae insieme alla giovane fidanzata. Nella foto, Cavalli mostra in primo piano di avere un tubo medicale nelle narici. Si stringe a lui la giovane fidanzata, Sandra Nilsson, classe 1985, ex coniglietta di Playboy, che fa coppia fissa con lo stilista fiorentino da qualche anno. Cristiana e Rachele sono le figlie di Cavalli. Cristiana è nata dal suo primo matrimonio mentre Rachele è figlia di seconde nozze. Roberto Cavalli ha cinque figli.