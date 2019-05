Uno dei feriti resta in prognosi riservata Rogo a Mirandola: il 18enne arrestato si avvale della facoltà di non rispondere Il giovane marocchino era stato fermato il 14 maggio scorso dopo un controllo presso la stazione Termini di Roma. Gli era stata notificata una "intimazione a lasciare il territorio nazionale". E il 20 maggio è stato emesso l'ordine di espulsione

Condividi

Si è avvalso della facoltà di non rispondere il giovane nord africano arrestato ieri dai carabinieri di Carpi con l'accusa di aver incendiato gli uffici della polizia municipale di Mirandola. Il rogo ha causato la morte di due donne . Lo straniero è stato identificato in un marocchino di 18 anni. La procedura per il suo allontanamento dal territorio nazionale, hanno ricostruito i militari dell'Arma, è stata avviata il 14 maggio scorso quando dopo un controllo eseguito presso la stazione Termini di Roma, il ragazzo aveva dichiarato di essere un algerino di 20 anni.L'ufficio di immigrazione romano gli ha dunque notificato una "intimazione a lasciare il territorio nazionale". Nel frattempo, essendo trascorsi inutilmente i sette giorni durante i quali il giovane avrebbe dovuto lasciare l'Italia, il 20 maggio è stato emesso l'ordine di espulsione.I carabinieri, nel corso delle indagini avviate dopo l'incendio hanno poi ricostruito gli ultimi movimenti del giovane marocchino. Il 18enne intorno alla mezzanotte di luned' era stato notato lungo una strada di Camposanto, nel Modenese, da un connazionale (regolare in Italia). Poi è stato accompagnato presso la sede dell'associazione di volontariato Croce Blu. Da qui è stato portato in stato di ipotermia presso il pronto soccorso di Mirandola dove ha dichiarato di essere un minorenne originario del Marocco. Successivamente si è subito allontanato dall'ospedale. Da ieri pomeriggio, alle 18, è detenuto presso la casa circondariale di Modena.Nel rogo, oltre alle vittime ci sono stati diversi feriti. Uno di loro si è svegliato questa mattina, dopo che è stata tolta la sedazione, ma la prognosi dell'uomo rimane riservata: è il caso più grave tra i feriti dell'incendio doloso che ha causato la morte di due donne. Rimane ricoverata anche la seconda paziente grave, trasportata ieri all'ospedale di Vaio a Fidenza (Parma), ma le sue condizioni migliorano: anche lei si è svegliata e respira autonomamente. Sono programmati, spiega l'Ausl di Modena, nuovi trattamenti in camera iperbarica per oggi e domani. Hanno passato la notte in osservazione all'ospedale Santa Maria Bianca di Mirandola i due pazienti dimessi da Fidenza ieri pomeriggio (tra cui il minore accompagnato dalla madre, anche lei coinvolta nell'incendio). In giornata saranno eseguiti tutti gli accertamenti necessari in base ai rispettivi quadri clinici. Saranno dimessi, infine, i tre minori ricoverati a Carpi.