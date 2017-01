Dopo rogo capannone Rogo di Sesto Fiorentino, proteste migranti: 'Ali morto per colpa Stato'. Corteo a Palazzo Strozzi Ali Muse è il cittadino somalo di 44 anni morto nel rogo del capannone che ha preso fuoco nella notte

Condividi

Alcuni degli occupanti dello stabile andato a fuoco durante la notte hanno protestato davanti alla prefettura a Firenze, hanno srotolato lo striscione con la scritta 'Ali Muse e' morto per colpa dello Stato". L'uomo che ha perso la vita nel rogo del capannone a Sesto Fiorentino "e' morto, secondo quello che hanno detto i sopravvissuti, perche' e' rientrato per cercare di recuperare i documenti, che per lui erano la cosa piu' importante perche' cercava di ricongiungersi alla moglie e ai due figli che abitano in Kenya", racconta Serena Leoni,coordinatrice dell'associazione Medici per i diritti umani che assiste la comunita' che occupava lo stabile. La protesta di una cinquantina di stranieri è proseguita all'interno di Palazzo Strozzi, sede della mostra dell'artista cinese Ai Weiwei: i manifestanti hanno occupato le scale che portano al primo piano del Palazzo, dove è allestita l'esposizione.Ali Muse è il cittadino somalo di 44 anni morto nel rogo perchè nonostante fosse riuscito a mettersi in salvo in un primo momento, era poi rientrato nel capannone quando si è accorto che i documenti per il ricongiungimento con la famiglia erano rimasti dentro.L'incendio era scoppiato nella tarda serata di ieri nell'ex mobilificio Aiazzone a Sesto Fiorentino (Firenze), da due anni occupato, e dove vivevano un'ottantina extracomunitari, per lo più somali. Al divampare delle fiamme, scoppiate per cause da accertare, tutti si sono salvati tranne il 35enne che è stato ritrovato all'interno del fabbricato dai Vigili del fuoco, intervenuti con 35 uomini e piu' mezzi.Portati via dall'ambulanza anche altri due stranieri perche' intossicati: dal 118 si spiega che le loro condizioni non sarebbero preoccupanti.Lo stabile che un tempo ospitava il mobilificio Aiazzone, in via Avogadro, era stato occupato nel dicembre 2014 da una cinquantina di extracomunitari, tutti, secondo quanto spiegato all'epoca dal Movimento di lotta per la casa, profughi richiedenti asilo che erano stati in precedenza ospitati per alcuni mesi in strutture di accoglienza. Una comunita' poi praticamente raddoppiata. Per loro ora è stata trovata una sistemanzione in tenda: il sindaco di Sesto Fiorentino Lorenzo Falchi, arrivato a sua volta in via Avogadro dove sono intervenuti carabinieri, polizia, vigili urbani, protezione civile e sanitari, ha cercato soluzioni contattando anche i comuni vicini e la prefettura. Ma gli extracomunitari non hanno voluto andarsene, non volevano dividersi. Sono rimasti vicino all'ex capannone: per loro, nell'attesa, distribuite coperte e bevande calde, date le rigide temperature. Proprio per il freddo era stato montato anche un punto medico avanzato. Alla fine è stato deciso di allestire due grandi tende, nella vicina piazza Marconi.La procura di Firenze ha aperto un fascicolo sull'incendio valutando come prime ipotesi di reato quelle di incendio colposo e omicidio colposo. Gli uffici stanno ricevendo i primi rapporti di polizia giudiziaria e al momento l'ipotesi è che l'incendio abbia avuto cause accidentali.