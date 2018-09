New York Rohani attacca Trump all'Onu: "Non rispetta le regole" 'Mina istituzioni internazionali e viola le leggi comuni' afferma il presidente dell'Iran davanti all'Assemblea, tornando a denunciare il ritiro Usa dall'accordo sul nucleare. Nel suo discorso odierno, Trump ha riservato gli attacchi più feroci proprio a Teheran

"Alcuni Paesi non rispettano le istituzioni internazionali e ne minano l'esistenza": così Hassan Rohani, presidente dell'Iran, davanti all'Assemblea generale dell'Onu, puntando il dito contro "l'attuale amministrazione degli Stati Uniti". Rohani denuncia quindi nuovamente il ritiro Usa dall'accordo sul nucleare iraniano, definendola "una violazione delle leggi internazionali".



L'intervento del presidente iraniano arriva dopo che Trump, nel suo discorso alle Nazioni Unite, è tornato oggi ad adottare i toni di un anno fa: gli attacchi più feroci li ha riservati proprio a Teheran, nonostante il tweet di qualche ora prima in cui aveva definito Rohani "una persona adorabile".

"Non possiamo consentire al principale sostenitore del terrorismo nel mondo di possedere le armi più pericolose del pianeta" o "minacciare gli Stati Uniti o Israele", ha aggiunto il presidente Usa. "Chiediamo a tutte le nazioni di isolare il regime iraniano finché continuerà la sua aggressione" e "di sostenere il popolo iraniano", ha confermato.

Con Rohani non vi è stato e non vi saranno incontri: "Né quest'anno, né l'anno scorso abbiamo mai fatto richiesta per un incontro con il presidente degli Stati Uniti", aveva precedentemente dichiarato Rohani in un'intervista alla giornalista della Cnn, Christiane Amanpour, smentendo quanto aveva affermato prima Trump in un tweet.