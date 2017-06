Parigi Roland Garros: Fognini fuori al 3° turno, Wawrinka vince in 3 set

Si ferma al terzo turno l'avventura di Fabio Fognini al Roland Garros. Il tennista azzurro ha perso in tre set contro Stan Wawrinka, numero 3 del ranking mondiale e terzo favorito del seeding, con il punteggio di 7-6 (2-), 6-0, 6-2. Dopo un primo set molto combattuto il giocatore ligure, numero 29 del ranking Atp, ha ceduto nettamente negli altri due parziali perdendo in un'ora e 55' di gioco.Agli ottavi Wawrinka affronterà il vincente del derby francese tra Gasquet e Monfils.Nonostante un piccolo fastidio al ginocchio sinistro (per il quale nel secondo game ha richiesto l'intervento del trainer) è stato Fognini il primo a tentare l'allungo con un break messo a segno al quinto gioco, grazie ad almeno due recuperi spettacolari.L'azzurro ha difeso il break, togliendo il tempo allo svizzero negli scambi, fino al decimo gioco quando ha fallito un set-point e, complice un pizzico di sfortuna, ha concesso il contro-break. Interminabile il dodicesimo game, durato 18 punti, che Fognini ha ceduto alla quinta palla-break dopo aver fallito altri tre set-point. E' stato quindi il tie-break a decidere e se lo è aggiudicato 'Stan the man' per 7 punti a 2 alla prima opportunità.In avvio di seconda frazione il tennista ligure ha accusato la frustrazione di aver perso un set dove senza ombra di dubbio ha giocato molto meglio del suo avversario, e si è ritrovato immediatamente sotto per 3-0 con due break da recuperare. Al cambio campo nuovo intervento del trainer, questa volta chiamato ad intervenire sul polso sinistro di Fognini: l'azzurro non è riuscito quasi più a giocare e Wawrinka ha incamerato velocemente il secondo set per 6-0. Nel sesto gioco Fognini ha avuto tre chance di rientrare nel set ma Wawrinka le ha annullate da campione. Già con la testa sotto la doccia l'azzurro, Stan ha archiviato la pratica all'ottavo gioco, al terzo match-point.