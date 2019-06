Tennis a Parigi Roland Garros, Fognini vola agli ottavi Il numero uno azzurro verso la Top ten mondiale

Condividi

Per un sogno che finisce, uno che prende consistenza: al Roland Garros per i colori azzurri è un tripudio di emozioni. Si è dovuto 'svegliare' Salvatore Caruso, continua invece a sognare Fabio Fognini che ormai vede da vicinissimo la top ten mondiale.Nella settima giornata del torneo parigino, il 26enne Caruso, tennista siciliano grande rivelazione di Parigi, si è fermato davanti alla barriera invalicabile del numero uno mondiale della racchetta, il serbo Novak Djokovic, che non gli ha lasciato scampo, rispedendolo così a casa (6-3 6-3 6-2, il finale). Pronostico facile della vigilia, che nulla toglie alla bella performance del, fino a ora, quasi sconosciuto tennista di Avola autore di un avvio folgorante quanto inatteso nella prestigiosa competizione parigina.Di segno opposto la piega che ha preso la vicenda di Fognini, il migliore dei tennisti azzurri, che attraversa un ottimo periodo e anche oggi l'ha dimostrato conquistando di forza gli ottavi di finale dopo aver battuto, al termine di una dura battaglia, lo spagnolo Roberto Bautista Agut tre set a uno (7-6 6-4 4-6 6-1), in oltre tre ore di gioco. La vera soddisfazione per il campione ligure sta camminando sottotraccia e potrebbe essere ufficializzata nei prossimi giorni: in base ai risultati dei suoi colleghi sui vari campi, infatti, Fognini potrebbe coronare il sogno e la soddisfazione del suo ingresso nella top ten mondiale del tennis, per la precisione al 9° posto. E' da oltre 40 anni che un italiano non entra nella classifica dei primi dieci migliori del mondo, erano i tempi di Adriano Panatta e Corrado Barazzutti.Al prossimo turno, Fognini affronterà il russo-tedesco Alexander Zverev, numero 5 del mondo, che oggi ha superato agevolmente il serbo Dusan Lajovic. Hanno raggiunto gli ottavi anche il greco Stefanos Tsitsipras e lo svizzero Stan Wawrinka, il primo ai danni del serbo Filip Krajinovic, il secondo sul bulgaro Dimitrov.