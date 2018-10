La ragazzina drogata e violentata. Si indaga per omicidio Roma, 16enne morta. Vertice in Prefettura, Salvini nel quartiere San Lorenzo

Drogata, violentata, uccisa: è la tragica fine di una ragazza di 16 anni, il cui corpo è stato ritrovato in uno stabile occupato, nel centro di Roma: è caccia ai responsabili.Si è riunito in Prefettura di Roma questa mattina il comitato provinciale per la sicurezza. Oltre alla sindaca di Roma Virginia Raggi presenti anche il ministro Matteo Salvini e il procuratore capo di Roma Giuseppe Pignatone. Il tavolo di lavoro si è riunito sul tema degli sgomberi degli immobili occupati e della sicurezza urbana, anche dopo il decesso della 16 enne nel quartiere San Lorenzo.Il ministro dell'Interno Matteo Salvini andrà nell'edificio occupato del quartiere San Lorenzo, a Roma, in via dei Lucani, dove è stato ritrovato il corpo senza vita di Desirée Mariottini, la 16enne di Cisterna di Latina. Secondo le risultanze dell'autopsia la ragazza, sotto l'effetto di stupefacenti, sarebbe stata violentata da almeno 4 persone ed uccisa."Ho raggiunto d'urgenza il comitato ordine e sicurezza pubblica di Roma, e poi andrò a San Lorenzo con un pensiero a Desirée". Ha scritto il ministro dell'Interno, su Twitter."Una ragazza di 16 anni non può morire stuprata così in un quartiere ricettacolo di criminali e spacciatori. Vado a vedere di persona", ha continuato, sotto l'hashtag 'tolleranza zero'."La lega Nord forse non conosce Roma. Non c'è solo San Lorenzo come quartiere difficile. Abbiamo zone più periferiche come San Basilio, Tor Bella Monaca, Corviale, Centocelle in cui è necessario che l'azione dello Stato sia più incisiva. Servono più forze dell'ordine, accompagnerò il ministro Salvini a conoscere Roma in modo che si possa passare finalmente dalle parole ai fatti". Così la sindaca di Roma Virginia Raggi replicando alle parole di Salvini che, a proposito della morte di Desiree Mariottini, ha detto che "non si può morire stuprata nel cuore di Roma"."Desirée, 16 anni. Sarebbe stata drogata, violentata da un branco di pusher africani e uccisa in un edificio occupato nel centro di Roma. Un'altra Pamela Mastropietro, a pochi mesi di distanza. Un pensiero a lei e ai suoi familiari in questo terribile momento". Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni. "Dov'è lo Stato? Perché in Italia ci sono ancora tutte queste zone franche dove regna l'illegalità? Dov'è il sindaco Raggi, che tollera che intere zone di Roma siano trasformate in territorio di spaccio, occupazioni abusive e delinquenza? Basta con questo lassismo! Il ministro Salvini a San Lorenzo si porti direttamente i blindati e la ruspa per sgomberare quello schifo".