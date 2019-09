Ieri chiuse indagini con 15 indagati per l'incidente a Repubblica Roma, l'Atac diserta commissione su manutenzione scale mobili "Che Atac oggi non ci sia è gravissimo" spiega Calabrese, presidente della commissione

Atac ha disertato questa mattina i lavori della commissione Mobilità del Comune di Roma che era stata convocata proprio per fare il punto sulle attività della stessa azienda per la manutenzione degli elementi di risalita verticale nelle stazioni della metropolitana.Il tutto è avvenuto nel giorno successivo alla chiusura delle indagini della Procura di Roma che ha portato a 15 indagati per l'incidente alle scale mobili di Repubblica. La commissione aveva richiesto la presenza del presidente di Atac, Paolo Simioni e di alcuni dirigenti ma nessuno si è presentato alla riunione."Che Atac oggi non ci sia è gravissimo- ha commentato il presidente della commissione Pietro Calabrese- Manifesto la ferma indignazione della commissione per il fatto che per la terza volta Atac non partecipi ai lavori. Non vorrei che dopo l'omologa del concordato l'azienda ora si senta troppo tranquilla". Probabile che la non presenza sia dovuta al caos di questa mattina con problemi d'illuminazione alla fermata Termini e all'interruzione della linea B nel tratto Basilica San Paolo-Castro Pretorio.