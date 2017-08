Roma Drone sospetto nella 'no fly zone' di San Pietro. In Vaticano scattano controlli ma è falso allarme Sul posto intervento di pattuglie della polizia e dei carabinieri e l'area e' stata piu' volte sorvolata da un elicottero per verifiche dall'alto

Controlli sono scattati a Roma in zona Vaticano, nell'area del rione Borgo, per la presenza di un drone sospetto. Nell'area vaticana, per motivi di sicurezza, e' prevista la 'no fly zone'.Le verifiche si sono concentrate in particolare nella zona di Borgo Vittorio ed è emerso che si è trattato solo di un falso allarme: da ieri era stata notata la presenza del drone per il quale sono giunte segnalazioni alle forze di polizia e stamane poco prima delle 6 sono scattati i controlli, anche in ragione delle minacce terroristiche di questi giorni. Controlli che hanno dato esito negativo.