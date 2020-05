La coppia era separata Roma. Ex guardia giurata spara a moglie e figlio, poi tenta suicidio. Tutti e tre feriti Ora tutti e tre sono ricoverati in gravi condizioni al Policlinico Gemelli. Ancora da capire i motivi del gesto

È accaduto tutto questa mattina in un appartamento a Primavalle, a Roma.Una ex guardia giurata di 67 anni dopo una lite con la ex moglie e il figlio, ha prima accoltellato la donna e poi ha sparato ferendo gravemente i due. L'uomo ha poi rivolto l'arma contro di sè e si è sparato un colpo, ferendosi.I tre sono stati ricoverati in gravi condizioni al Policlinico Gemelli di Roma. Non si conosce al momento cosa abbia innescato la reazione dell'uomo.Quel che si sa è che la donna di 63 anni e il figlio di 44 anni erano andati a casa del padre per recuperare dei vestiti e altri oggetti personali.Dalle prime verifiche risulta che l'uomo non avesse denunciato l’arma. Sul posto la Polizia del commissariato di Primavalle.