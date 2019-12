La chiesa gremita di gente e di fiori Funerali a Collina Fleming: "Ciao angeli", l'ultimo saluto degli amici a Gaia e Camilla In un clima di profondo cordoglio si sono svolti i funerali delle due giovanissime vittime del tragico incidente stradale avvenuto sabato scorso a Roma, in corso Francia. Negozi con le serrande abbassate, in segno di lutto, a Collina Fleming durante i funerali di Gaia e Camilla

In un clima di profondo dolore e grande partecipazione emotiva si sono svolti a Roma, nella chiesa del Preziosissimo Sangue di Nostro Signore, in via Flaminia Vecchia, i funerali di Gaia Von Freymann e Camilla Romagnoli, le sedicenni investite tra il 21 e il 22 dicembre scorso in Corso Francia dall'auto guidata dal 20enne Pietro Genovese, ora agli arresti domiciliari per omicidio stradale.Era gremita la chiesa di Collina Fleming a Roma dove si sono celebrati i funerali di Gaia e Camilla. Tantissimi ragazzi hanno affollato la chiesa. Decine le corone di fiori per le due amiche. Sul luogo dell'incidente è stato affisso uno striscione "Ciao Angeli"."La morte di un figlio è talmente innaturale da aver reso la nostra condizione indicibile, è letteralmente qualcosa che non può essere detto. Anche per questo non abbiamo finora parlato con nessuno e oggi chiediamo rispetto per il nostro dolore e il nostro silenzio", dicono attraverso il loro avvocato Giulio Bongiorno, Gabriella Saracino e Edward von Freymann. "Quando troveremo le parole giuste parleremo e diremo la nostra sulle tante ricostruzioni che in questi giorni sono state diffuse dai media con troppa leggerezza. Per il momento, invitiamo alla prudenza e alla scrupolosità chi scrive di questa tragedia. Gaia era piena di gioia di vivere, ma era anche matura e responsabile. Ci manca moltissimo. Per questo desideriamo ringraziare chi ha pianto con noi, chi ci ha offerto conforto e sostegno".A celebrare, il parroco don Gianni Matteo Botto. All'esterno della chiesa tante corone di fiori, mentre appena all'entrata, sulla navata, due foto delle ragazze sopra un leggio ad accogliere chi vi faceva ingresso: sotto stelle di Natale e altri fiori. Le telecamere sono restate fuori dalla chiesa come richiesto dai familiari delle ragazze.All'arrivo delle bare bianche in chiesa, i tantissimi presenti - compagni di scuola, amici, parenti e abitanti del quartiere - si sono fatti il segno della croce. Molti piangono, non solo giovani, ma anche adulti. I genitori delle due ragazze erano accompagnati da familiari. Il carro funebre è stato scortato dalla polizia municipale. Nessun applauso al suo arrivo, come di solito avviene in questi casi. Sul sagrato della chiesa sono stati posizionati tantissimi mazzi di fiori. La commozione era palpabile. La chiesa era stracolma e moltissime persone sono state costrette a seguire la funzione lungo il vialetto all'interno del complesso in cui questa è ubicata.C'era anche la corona di fiori del Comune di Roma tra le molte deposte nella chiesa del Preziosissimo Sangue di Nostro Signore, dove si sono svolti i funerali di Gaia Von Freymann e Camilla Romagnoli."Quando sei sbronzo e fatto ti metti al volante: questa è vita?". Lo ha detto Don Gian Matteo Botto, parroco della chiesa del Preziosissimo Sangue di Nostro Signore, durante la sua omelia ai funerali di Camilla Romagnoli e Gaia Von Freymann. "Brancoliamo nel buio in un'epoca in cui ci sentiamo onnipotenti, ma siamo palloni gonfiati", ha aggiunto il sacerdote. "Il senso della vita - ha poi sottolineato - non è bere e fumare ma amarci l'un l'altro". "Da giorni ci chiediamo il perché. Ci interroghiamo sull'insensatezza di quanto accaduto. Quello di oggi è il grande abbraccio che diamo ai genitori di Gaia e Camilla, in questa ora così buia"."Si è persa una delle fondamenta della nostra famiglia. Eri la piccola di casa. Tu che trovavi imbarazzo ogni volta che si parlava di te, non ti piaceva sentirti gli occhi addosso. Ti sentivi imperfetta". Lo ha detto Giorgia, la sorella di Camilla durante i funerali delle 16enni investite a Roma. "Qualche giorno fa a tavola avevi chiesto qual era il senso della vita e non ti ho saputo rispondere. A qualche giorno di distanza ho trovato la risposta: il senso della mia vita sei tu"."Sedici anni sono troppo pochi, non posso crederci che fossi con te Gaia e il giorno dopo eri morta. É undolore incommensurabile, indescrivibile, che porterò con me per tutta la vita. Camilla e Gaia saranno sempre nei nostri cuori. E' una cicatrice che durerà per sempre". Così un'amica di Gaia e Camilla, dal microfono della chiesa al termine dei funerali.Un lungo applauso accompagnato dalle note, suonate dal vivo, delle canzoni 'A te' di Lorenzo Jovanotti e 'Ti voglio bene' di Tiziano Ferro, hanno accompagnato l'uscita delle bare bianche di Gaia e Camilla al termine dei funerali. Gremita la chiesa del Fleming e anche il viale di accesso. Una parente all'uscita ha accusato un malore ed è stata soccorsa dal personale di un'ambulanza ferma all'esterno della chiesa pertutta la funzione.